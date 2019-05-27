В Башкирии сдадут ЕГЭ по китайскому языку | видео
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У одиннадцатиклассников сегодня стартует основной период ЕГЭ. Он начнется с тестов по географии и литературе. В этом году в едином госэкзамене в Башкирии примут участие более 19,5 тысяч человек. Испытания продлятся до конца июня, сообщает сайт Newsbash.ru.
Для получения аттестата выпускникам школ необходимо сдать два обязательных экзамена по русскому языку и математике. Другие предметы учащиеся сдают по выбору. Впервые в этом году можно сдать ЕГЭ по китайскому языку. В Башкирии эту дисциплину будет сдавать один человек.
Основной период ЕГЭ 2019 года в России проходит с 27 мая по 1 июля.
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