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Стало известно о первых 100-балльниках по ЕГЭ в Башкирии в 2022 году

Стало известно о первых 100-балльниках по ЕГЭ в Башкирии в 2022 году

09:08, 09 июн 2022

В Республике Башкортостан по итогам первых экзаменов, которые состоялись 26 мая 2022 года (география, литература, химия), 20 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов: по химии — 19, по литературе — 1. Об этом «Башинформу» сообщила пресс-служба регионального минобра.

100 баллов по химии набрали школьники из Буздякского, Дюртюлинского, Иглинского, Бижбулякского, Чишминского, Бураевского, Белебеевского районов, г. Уфа, Сибай, Октябрьский, Стерлитамак, по литературе — учащийся из г. Октябрьского.


Об одной из стобалльниц написал глава Бураевского района Рушан Гараев в своем блоге. Он поздравил  выпускницу гимназии № 2 с. Бураево Луизу Тазетдинову, набравшую 100 баллов на ЕГЭ по химии. Также глава района выразил благодарность учителю химии Анисе Ильдаровне Муртазиной за кропотливый труд и блестящую подготовку. 

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Источник: www.bashinform.ru
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