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Какие изменения в законе ждут россиян с 1 июня 2019 года

Добавлено: 30.05.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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Какие изменения в законе ждут россиян с 1 июня 2019 года

С 1 июня в России отменяется роуминг внутри страны. Это значит, что сотовые операторы будут предоставлять услуги по одной и той же цене, независимо от местонахождения клиента — в своем регионе он находится или в другом — теперь неважно. Ранее за роуминг внутри страны взималась немалая плата. «Это, конечно, сделало поездки по стране гораздо комфортнее, — цитирует Дмитрия Медведева «Российская газета». — В ХХI веке доступная связь с близкими во время командировок, во время отпусков — это абсолютно естественная и необходимая вещь».

Также в силу вступает постановление правительства, согласно которому меняется порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля. Теперь для переоборудования авто нужно получить разрешение ГИБДД, сообщают vesti.ru. Прежде всего, это касается установки газобалонного оборудования. Новые правила также относятся и к тюнингу: автомобилисту теперь нужно будет пройти экспертизу технической лаборатории, получить заключение экспертов.


С 1 июня 2019 года в аэропорту «Внуково» начинают действовать электронные посадочные талоны. Теперь можно проходить контроль и садиться в самолет с помощью сканирования штрих-кода с экрана телефона, пишет piterburer.ru.

С 1 июня вступают в силу новые виды завещаний по наследству. Вводится возможность совершения совместных завещаний и заключения наследственных договоров, сообщает consultant.ru. В совместном завещании супруги могут по обоюдному усмотрению завещать общее имущество любым лицам. Они могут любым образом определить доли наследников. Могут лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения. Также могут включить в совместное завещание супругов иные завещательные распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена Гражданским кодексом РФ. До сих пор, как отмечает «Российская газета», наследство «переходило к наследникам в двух формах: по завещанию, а если такового не было, то по закону».

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