В Нуримановском районе агрофирмы распыляли пестициды не уведомив население

Прокуратура Нуримановского района и Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура провели проверки по заявлениям граждан о гибели пчел.





Установлено, что ООО «СП «Дружба» и ООО Агрофирма «Идель» использовали пестициды для обработки сельхозкультур.





При этом предприятия не обеспечили надлежащее информирование населения об обработке полей агрохимикатами.Сельхозпредприятием «Дружба» работы проводились без учета метеорологических условий, не соблюдались санитарно-защитные зоны и минимальные разрывы от населенных мест.Кроме того, рабочие не прошли обучение и не были обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания, слуха, глаз и кожи.Природоохранная прокуратура выявила факты хранения пестицидов с нарушением установленных требований, а также сжигания отходов в отсутствие специальной установки на территории машинно-тракторного парка.В этой связи прокуроры возбудили в отношении юридического лица и должностных лиц предприятий административные дела по ст. 8.1, ч.ч. 9, 10 ст. 8.2, ст. 8.3 КоАП РФ (нарушение требований в области охраны окружающей среды и природопользования), по результатам рассмотрения которых они оштрафованы на 36 тыс. рублей.Также в адрес директоров компаний внесены представления с требованием устранить выявленные нарушения.

Между тем, указанные факты остались без внимания Управления Роспотребнадзора по РБ, ответственного за осуществление контрольных полномочий в указанной сфере.



Так, в ноябре прошлого года ведомство провело проверку в ООО «СП «Дружба», однако вышеуказанные нарушения не выявило.



В этой связи природоохранный прокурор внес представление в адрес руководителя Управления, которое рассмотрено, в отношении виновных лиц назначены служебные проверки.



Кроме того, надзорное ведомство проинформировало о сложившейся ситуации Правительство республики.



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