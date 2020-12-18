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Замглавы Кушнаренковского района оштрафовали за игнорирование обращений жителей

Замглавы Кушнаренковского района оштрафовали за игнорирование обращений жителей

Кушнаренковский район | 18 дек 2020 | 10:39

Заместителя главы администрации Кушнаренковского района Башкирии оштрафовали за непредоставление муниципальных услуг. Соответствующую проверку провела местная прокуратура.



Дело в том, что с сентября по октябрь в администрацию района жители направили более 15 заявлений о признании жилых помещений непригодными для проживания. Они также попросили предоставить земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Однако заместитель главы не рассмотрел обращения в установленный законом 30-дневный срок.

По требованию прокуратуры чиновник был оштрафован за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг. В настоящее время нарушения устранены

В пресс-службе администрации Кушнаренковского района не предоставили комментарий, так как начальник находится на больничном.

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Источник: mkset.ru

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