В Башкирии вступили в силу несколько новых законов

| 05 янв 2021 | 10:18

1 января в Башкортостане вступили в силу новые республиканские законы. Рассказываем о самых значимых.



Закон «О бюджете Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» определяет источники доходов и направления расходования средств республиканской казны.







– Доходы бюджета Республики Башкортостан на 2021 год прогнозируются в объеме 203,6 млрд рублей, расходы – 225,6 млрд рублей, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. – Дефицит в размере 22 млрд рублей обеспечен источниками покрытия. Бюджет является сбалансированным, позволяет в полном объеме исполнить все социальные обязательства. В этом году республика получит значительный объем финансовой помощи из федерального бюджета – 72 млрд рублей.



Законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан о налогах» продляется действие налоговых преференций для отдельных категорий предпринимателей.

– Налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения, продлевается еще на три года – до 1 января 2024 года, – сообщил Константин Толкачев. – Данная мера призвана поддержать малый бизнес в непростых экономических условиях, вызванных пандемией.

– Данный закон призван сделать порядок выделения земель, собственность на которые не разграничена, более прозрачным и понятным, – сказал спикер республиканского парламента. – Работа, которая по-разному велась в разных муниципалитетах, теперь будет сосредоточена в Министерстве земельных и имущественных отношений. Введение централизованной услуги по принципу единого окна упростит процедуры, поможет избежать неправового предоставления земельных участков и неправомерных отказов, повысит уровень эффективного вовлечения земель в хозяйственный оборот.

– Резиденты особой экономической зоны «Алга» на пять лет освобождаются от налога на прибыль и на десять лет – от транспортного налога за грузовики, спецтехнику, автобусы, – сообщил Константин Толкачев. – Бюджет в ближайшие два года недополучит 600 млн рублей, но отдача будет значительно больше. За это время в особой экономической зоне должно быть создано более тысячи рабочих мест, предполагаемый объем инвестиций – свыше 20 млрд рублей. В бюджет поступят дополнительные доходы.

– Закон нацелен на минимизацию коррупционных рисков, – сообщил Председатель Государственного Собрания. – Оборот криптовалют пока слабо поддается контролю, что может способствовать развитию теневого сектора и коррупции. Целесообразно было бы внедрить систему госрегулирования финансовых операций с криптовалютой. Это прерогатива федерального центра. Мы же сделали то, что в наших полномочиях: минимизировали вероятность использования криптовалют в коррупционных схемах на территории нашей республики.

Законом «О внесении изменений в статью 10¹ Закона Республики Башкортостан «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан» перераспределены полномочия между органами государственной власти и местного самоуправления в части предоставления земель, государственная собственность на которые не разграничена.Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан о налогах» вводит ряд налоговых преференций для ОЭЗ «Алга».Закон Республики Башкортостан «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан в целях противодействия коррупции» обязывает государственных служащих и депутатов отчитываться о сделках по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты.Кроме того, 1 января 2021 года вступили в силу следующие законы:

1. Закон Республики Башкортостан от 30.10.2017 № 539-з «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях»;



2. Закон Республики Башкортостан от 22.12.2020 № 356-з «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан и о приостановлении действия части 9 статьи 10 Закона Республики Башкортостан «О государственной гражданской службе Республики Башкортостан» (за исключением положений, для которых установлен иной порядок вступления в силу, но не ранее чем по истечении десяти дней со дня его официального опубликования);

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3. Закон Республики Башкортостан от 19 декабря 2019 года № 185-з «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О внесении изменения в Закон Республики Башкортостан «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан» (вводится поэтапное перераспределение иных полномочий по организации водоснабжения и водоотведения, установленных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», в течение 2020 – 2025 годов);4. Закон Республики Башкортостан от 23 сентября 2020 года № 308-з «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» (подпункт «в» пункта 3 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2021 года);5. Закон Республики Башкортостан от 23.09.2020 № 307-з «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан о налогах»;6. Закон Республики Башкортостан от 30.11.2020 № 328-з «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О налоге на имущество организаций»;7. Закон Республики Башкортостан от 30.11.2020 № 332-з «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Башкортостан «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Республики Башкортостан»;8. Закон Республики Башкортостан от 22.12.2020 № 352-з «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;9. Закон Республики Башкортостан от 23 декабря 2020 года № 366-з «О внесении изменений в Экологический кодекс Республики Башкортостан» (пункт 1 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2021 года);10. Закон Республики Башкортостан 28.04.2020 № 256-з «О внесении изменения в статью 7 Закона Республики Башкортостан «О социальном обслуживании граждан в Республике Башкортостан»;11. Закон Республики Башкортостан 11.09.2020 № 304-з «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Башкортостан «О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике Башкортостан»;12. Закон Республики Башкортостан 01.12.2020 № 338-з «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Башкортостан «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Башкортостан «О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике Башкортостан»;













13. Закон Республики Башкортостан 07.12.2020 № 347-з «О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Башкортостан «Об охране здоровья граждан в Республике Башкортостан»;



14. Закон Республики Башкортостан 22.12.2020 № 358-з «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан»;



15. Закон Республики Башкортостан 28.12.2020 №373-з «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Башкортостан «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Башкортостан «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Башкортостан «О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике Башкортостан.





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