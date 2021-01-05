В Башкирии вступили в силу несколько новых законов
| 05 янв 2021 | 10:18
1 января в Башкортостане вступили в силу новые республиканские законы. Рассказываем о самых значимых.
Закон «О бюджете Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» определяет источники доходов и направления расходования средств республиканской казны.
– Доходы бюджета Республики Башкортостан на 2021 год прогнозируются в объеме 203,6 млрд рублей, расходы – 225,6 млрд рублей, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. – Дефицит в размере 22 млрд рублей обеспечен источниками покрытия. Бюджет является сбалансированным, позволяет в полном объеме исполнить все социальные обязательства. В этом году республика получит значительный объем финансовой помощи из федерального бюджета – 72 млрд рублей.
Законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан о налогах» продляется действие налоговых преференций для отдельных категорий предпринимателей.
1. Закон Республики Башкортостан от 30.10.2017 № 539-з «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях»;
2. Закон Республики Башкортостан от 22.12.2020 № 356-з «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан и о приостановлении действия части 9 статьи 10 Закона Республики Башкортостан «О государственной гражданской службе Республики Башкортостан» (за исключением положений, для которых установлен иной порядок вступления в силу, но не ранее чем по истечении десяти дней со дня его официального опубликования);
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4. Закон Республики Башкортостан от 23 сентября 2020 года № 308-з «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» (подпункт «в» пункта 3 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2021 года);
5. Закон Республики Башкортостан от 23.09.2020 № 307-з «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан о налогах»;
6. Закон Республики Башкортостан от 30.11.2020 № 328-з «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О налоге на имущество организаций»;
7. Закон Республики Башкортостан от 30.11.2020 № 332-з «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Башкортостан «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Республики Башкортостан»;
8. Закон Республики Башкортостан от 22.12.2020 № 352-з «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
9. Закон Республики Башкортостан от 23 декабря 2020 года № 366-з «О внесении изменений в Экологический кодекс Республики Башкортостан» (пункт 1 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2021 года);
10. Закон Республики Башкортостан 28.04.2020 № 256-з «О внесении изменения в статью 7 Закона Республики Башкортостан «О социальном обслуживании граждан в Республике Башкортостан»;
11. Закон Республики Башкортостан 11.09.2020 № 304-з «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Башкортостан «О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике Башкортостан»;
12. Закон Республики Башкортостан 01.12.2020 № 338-з «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Башкортостан «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Башкортостан «О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике Башкортостан»;
13. Закон Республики Башкортостан 07.12.2020 № 347-з «О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Башкортостан «Об охране здоровья граждан в Республике Башкортостан»;
14. Закон Республики Башкортостан 22.12.2020 № 358-з «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан»;
15. Закон Республики Башкортостан 28.12.2020 №373-з «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Башкортостан «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Башкортостан «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Башкортостан «О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике Башкортостан.