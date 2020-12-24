Какие изменения ждут россиян в январе 2021 года

| 24 дек 2020 | 12:45

В январе 2021 года вступят в силу законы, которые изменят жизнь россиян. Собрали основные нововведения в одном материале.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции

Новые правила работы школ и детских садов









С января 2021 году в стране стартует массовая вакцинация от COVID-19. На данный момент прививаются только специалисты, которые находятся в группе риска — медики, учителя и сотрудники правоохранительных органов. Вакцинация в январе будет добровольной и бесплатной.

Согласно изменениям от Роспотребнадзора, с января 2021 года расстояние между образовательным учреждением и жильем ребенка не должно превышать 800 метров (в городе) и километра (в сельской местности). Облегченным днем в учебной неделе станет среда или четверг. Все работники школ и детских садов обязаны иметь санитарную книжку, проходить медосмотры и вакцинацию.

Новая схема выплат детям от 3 до 7 лет в Башкирии

Рост цен на алкоголь и сигареты

Повышение налогов на богатство

С нового года сумму материальной помощи детям от 3 до 7 лет планируют довести до размера целого прожиточного минимума – 10 070 рублей. В увеличенном размере выплату будут перечислять в том случае, если после семья не вышла из бедности после финансовой поддержки во время пандемии коронавируса, а среднедушевой доход все равно не превышает прожиточного минимума.В первом месяце 2021 года ожидается постепенное подорожание спиртосодержащих и табачных изделий. В среднем цена за пачку сигарет вырастет на 20 рублей. Подорожание алкоголя пройдет в более умеренном режиме — акцизы возрастут на 4%.

Налоговые ставки на доходы физического лица вырастут с 13 до 15%. Нововведения коснутся тех, у кого доход составил более 5 миллионов рублей. Исключения составят лица, у которых в доход войдут средства от продаж личного имущества и получения страховых выплат.

Индексация материнского капитала и пенсии

Противопожарные изменения

Новые штрафы для водителей

Новая методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума

Правила удаленной работы









В январе возрастет сумма материнского капитала. Выплата на первого ребенка составит 483 882 рубля, на второго — 639 432 рубля. Денежные средства можно вложить в улучшение жилищных условий, образование детей, на пенсию матери, социальную адаптацию детей-инвалидов. Также с января будет произведена индексация пенсии. Для неработающих пенсионеров она составит в среднем 17 432 рубля.С 1 января начнет действовать запрет на разведения костров на частных территориях. Раньше вето действовало только на земли общего пользования. Также под запрет попадут свалки горячих отходов на территориях, где имеются жилые дома.Кроме того, жильцам многоквартирных домов запретят хранить вещи на цокольном этаже, а также использовать неисправные газовые приборы без прохождения технического обслуживания. Нововведения также коснутся решеток на окнах подвалов — они должны быть открыты.Для водителей с 1 января вводятся штрафы на управление автомобилем, если он «обут» не по погоде. Так, нельзя будет летом «носить» шины с шипами, а зимой — летние. Кроме того, автолюбителю придется заплатить штраф, есть тонировка стекол будет превышать 70%. Также денежное наказание ожидает водителя, если у машины неработающие стеклоочистители и стеклоомыватели, наличие трещин на ветровых стеклах в зоне очистки со стороны водителя и дефектное газобаллонное оборудование, неработающие фароомыватели.С 1 января МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитывать не из потребительской корзины, а по медианной зарплате. Отмечается, что медианная зарплата— это величина дохода, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины - ниже. По мнению авторов законопроекта, при таком подходе прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства граждан и повышаться по мере того, как растут доходы населения страны. МРОТ будет 42% от медианной зарплаты и составит 12 792 рубля.

С января начнет действовать закон об удаленной работе. Теперь в Трудовом кодексе появятся виды дистанционной работы. В частности, удаленная работа, временная дистанционная работа и комбинированная удаленная работа. Согласно документу, удаленка не может служить основанием для снижения заработной платы, а руководитель может без согласия сотрудников переводить их на дистанционку.

Маркировка одежды и ювелирных украшений

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С начала 2021 года вводится обязательная маркировка товаров легкой промышленности и ювелирных украшений. Отмечается, что продажа одежды и украшений без необходимого знака будет считаться незаконной.