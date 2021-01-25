Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 февраля 2021 года

| 25 янв 2021 | 18:22

В феврале 2021 года вступят в силу законы, которые повлияют на жизнь россиян. Собрали основные нововведения в одном материале.



Новые правила для чеков ККТ

С 1 февраля индивидуальные предприниматели должны изменить настройки кассового оборудования и дополнить чеки новыми данными: наименованием реализованных товаров или услуг. В противном случае придется заплатить штраф до трех тысяч рублей.







Блокировка ненормативного контента в социальных сетях

С 1 февраля соцсети обяжут самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, который содержит нецензурную лексику, детскую порнографию и экстремистские материалы.



Индексация социальных выплат

С 1 февраля будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия и компенсации. Размер индексации может составить 4,9 процента, как указано в подготовленном Минтрудом проекте постановления правительства.

Изменения в плате за проезд большегрузов по федеральным трассам

С 1 февраля 2021 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,35 рубля за километр. Отмечается, что в дальнейшем индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции.



Повышение платы за вывоз мусора в Башкирии

С 1 февраля повысится тариф за вывоз твердых коммунальных отходов. Новые тарифы у регионального оператора «Экосити» составят 94,63 рубля в многоквартирных домах и 96,1 рубля в частном секторе. Цены регоператора «Экология Т» повысятся до 95,35 и 96,85 рублей соответственно. В зоне работы МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» новый тариф составит 75 рублей.





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