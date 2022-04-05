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В Башкирии назначен новый Бирский межрайонный прокурор

В Башкирии назначен новый Бирский межрайонный прокурор

09:05, 05 апр 2022

Старший советник юстиции Алмаз Абдюшев назначен на должность Бирского межрайонного прокурора сроком на 5 лет. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, Алмаз Равилович родился в 1984 году в селе Толбазы Аургазинского района. В 2006 году он окончил Башкирский государственный университет.

В июне 2007 года принят на службу в прокуратуру республики. Состоял в должностях помощника и заместителя прокурора Караидельского района, помощника, старшего помощника прокурора Аургазинского района.

С апреля 2012 года по настоящее время возглавлял прокуратуру Чекмагушевского района.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся приказами генерального прокурора РФ и прокурора РБ.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба прокуратуры РБ
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