Дмитрий Коровкин назначен прокурором Стерлитамака

11:41, 25 ноя 2022

Старший советник юстиции Дмитрий Коровкин назначен прокурором города Стерлитамака сроком на 5 лет. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов.







По данным пресс-службы прокуратуры РБ, Дмитрий Викторович родился в 1984 году, в 2006 году окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция». Принят на службу в органы прокуратуры РБ в июле 2006 года. Состоял в должностях следователя Туймазинской межрайонной прокуратуры, помощника, старшего помощника Туймазинского межрайонного прокурора, прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики, заместителя Белебеевского межрайонного прокурора, начальника вышеназванного отдела - заместителя начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства.





За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся генеральным прокурором РФ и прокурором РБ.

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Фото: прокуратура РБ