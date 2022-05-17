В Башкирии в одном из гаражей обнаружили контрафактные сигареты на 35 млн рублей

09:27, 17 май 2022

УФСБ по Башкирии выявило и пресекло преступную деятельность жителя Туймазов, организовавшего незаконный канал продажи в республике табачных изделий в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.







Установлено, что в арендованном гаражном боксе 47-летний мужчина хранил более 600 коробок с немаркированными и имеющими поддельную маркировку сигаретами российских и зарубежных брендов на сумму свыше 35 млн рублей. Контрафактный продукт, купленный в интернете, он частично продавал жителям Туймазов, а оставшуюся часть планировал сбыть в других городах и районах республики.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

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Фото: УФСБ по РБ