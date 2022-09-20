Госдума приняла поправки в закон об уголовном наказании за неявку по повестке и дезертирство

16:57, 20 сен 2022

Государственная дума РФ в третьем чтении единогласно приняла законопроект о включении в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация» и «военное время». Об этом сообщается в документе, размещенном на сайте базы законопроектов Госдумы.



Согласно новым поправкам, мародерство, добровольная сдача в плен, и самовольное оставление части в период боевых действий влекут лишение свободы вплоть до 15 лет. Кроме того, теперь за отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет (ч. 2.1 статьи 332 УК).

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