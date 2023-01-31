В Уфе чиновник администрации работал по поддельному диплому

09:00, 31 янв 2023

Прокуратура Башкирии возбудила дело против 60-летнего Игоря Трухневича, бывшего первого заместителя главы администрации Орджоникидзевского района Уфы. Как выяснилось после проверки, экс-чиновник, назначенный на должность в октябре 2010 года, использовал поддельный диплом.



Надзорный орган обращался в УГНТУ, фальшивый документ об окончании которого предоставил Трухневич, однако там факт обучения фигуранта дела не подтвердили.



По информации РБК Уфа, экс-чиновник написал заявление об уходе с должности по собственному желанию 27 января, в пятницу.

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Фото: администрация Орджоникидзевского района Уфы