В Уфе прошел Кубок города среди ветеранов сноуборда и горнолыжного спорта

16 февраля на базе спортивной школы олимпийского резерва состоялись спортивные соревнования - Кубок города Уфы по горнолыжному спорту и сноуборду среди ветеранов, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.







- Сегодня у нас очередной ежегодный спортивный праздник, который проводим с целью популяризации здорового образа жизни и активного долголетия. В состязаниях участвуют женщины с 55 лет, мужчины - от 60 лет. На наше мероприятие приглашаем также и молодежь, - подчеркнул председатель уфимского городского совета ветеранов Ришат Файзрахманов.

Источник: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Отметим, данное соревнование проводится в Уфе третий год. В этом году его участниками стали более 60 человек.Организаторами спортивного мероприятия являются Уфимский городской совет ветеранов, региональное отделение федерации лыжного спорта России совместно со спортивной школой олимпийского резерва по горнолыжному спорту.