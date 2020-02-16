В Уфе прошел Кубок города среди ветеранов сноуборда и горнолыжного спорта
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16 февраля на базе спортивной школы олимпийского резерва состоялись спортивные соревнования - Кубок города Уфы по горнолыжному спорту и сноуборду среди ветеранов, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.
- Сегодня у нас очередной ежегодный спортивный праздник, который проводим с целью популяризации здорового образа жизни и активного долголетия. В состязаниях участвуют женщины с 55 лет, мужчины - от 60 лет. На наше мероприятие приглашаем также и молодежь, - подчеркнул председатель уфимского городского совета ветеранов Ришат Файзрахманов.
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Организаторами спортивного мероприятия являются Уфимский городской совет ветеранов, региональное отделение федерации лыжного спорта России совместно со спортивной школой олимпийского резерва по горнолыжному спорту.
Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы
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