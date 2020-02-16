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В Уфе прошел Кубок города среди ветеранов сноуборда и горнолыжного спорта

Добавлено: 16.02.20
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Рубрика: Спорт
Теги: Уфа
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В Уфе прошел Кубок города среди ветеранов сноуборда и горнолыжного спорта

16 февраля на базе спортивной школы олимпийского резерва состоялись спортивные соревнования - Кубок города Уфы по горнолыжному спорту и сноуборду среди ветеранов, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.

- Сегодня у нас очередной ежегодный спортивный праздник, который проводим с целью популяризации здорового образа жизни и активного долголетия. В состязаниях участвуют женщины с 55 лет, мужчины - от 60 лет. На наше мероприятие приглашаем также и молодежь, - подчеркнул председатель уфимского городского совета ветеранов Ришат Файзрахманов.

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Отметим, данное соревнование проводится в Уфе третий год. В этом году его участниками стали более 60 человек.

Организаторами спортивного мероприятия являются Уфимский городской совет ветеранов, региональное отделение федерации лыжного спорта России совместно со спортивной школой олимпийского резерва по горнолыжному спорту.

Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы
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