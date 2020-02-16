В Уфе построят крытый футбольный манеж
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Проект нового спортивного сооружение уже прошел государственную экспертизу. Строительно-монтажные работы начнутся уже в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Госстроя РБ.
Государственный заказчиком выступает Управление капитального строительства Республики Башкортостан.Крытый футбольный манеж, для круглогодичного использования, планируется построить на территории, прилегающей к стадиону «Нефтяник» в Орджоникидзевском районе г. Уфы.
Общая площадь объекта спорта 6,5 тыс.кв. метров, из них - почти шесть тысяч квадратных метров – сам футбольных манеж.
Проектом также предусмотрены раздевалки, места общего пользования, душевые, гардероб, вестибюль, тренерская, комната для инвентаря, а также медицинский пункт и др.
Стоит отметить, что подобный проект в республике реализуется впервые, и позволит в любое время года заниматься футболом.
Источник:
sterlegrad.ru
Фото: building.bashkortostan.ru
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