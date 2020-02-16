В Уфе построят крытый футбольный манеж

Проект нового спортивного сооружение уже прошел государственную экспертизу. Строительно-монтажные работы начнутся уже в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Госстроя РБ.







Государственный заказчиком выступает Управление капитального строительства Республики Башкортостан.

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Фото: building.bashkortostan.ru

Крытый футбольный манеж, для круглогодичного использования, планируется построить на территории, прилегающей к стадиону «Нефтяник» в Орджоникидзевском районе г. Уфы.Общая площадь объекта спорта 6,5 тыс.кв. метров, из них - почти шесть тысяч квадратных метров – сам футбольных манеж.Проектом также предусмотрены раздевалки, места общего пользования, душевые, гардероб, вестибюль, тренерская, комната для инвентаря, а также медицинский пункт и др.Стоит отметить, что подобный проект в республике реализуется впервые, и позволит в любое время года заниматься футболом.