«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в плей-офф Восточной конференции

Сегодня вечером, 1 марта, уфимский «Салават Юлаев» в Балашихе провёл стартовый матч серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции против «Авангарда».







Первые минуты матча обе команды провели спокойно, не взвинчивая темп, и действуя в неторопливом ключе. На экваторе периода «юлаевцы» вполне могли открыть счёт, когда Маннинен бросал с пятачка с неудобной руки. В той ситуации омичей спас Бобков. После этого эпизода подопечные Николая Цулыгина словно почувствовали уверенность и завладели инициативой, создав ряд опасных моментов.



Старания оказались не напрасными, и за пять с небольшм минут до перерыва уфимцы открыли счёт, реализовав быстрый контрвыпад. Бурмистров и Кугрышев отметились великолепными передачами, а Умарк в пустой угол не промахнулся – 1:0! В то же время стоит отметить, что на регулярной основе в игру вступал и Метсола, сделавший пару-тройку классных спасений. Забитая гостями шайба завела обе команды и немногим позднее после потасовки на своём пятачке «Салават» остался в меньшинстве. К сожалению, выстоять не удалось, «ястребы» сравняли счёт стараниями Шумакова.



Вторую двадцатиминутку значительно активнее начали хозяева. Поначалу «юлаевцам» удавалось сдерживать мощный атакующий напор соперника, но «ястребы» в одном из эпизодов в буквальном смысле «заковыряли» шайбу в ворота Метсолы. Уфимцы не расклеились и быстро сумели перевести игру в атаку, создав вскоре реальнейший голевой момент. Гостям не хватило совсем чуточку везения, когда шайба после броска Хартикайнена попала в перекладину.



Игроки «Салавата» продолжили действовать активно, но на экваторе периода позволили сибирякам отличиться в третий раз. Команда Николая Цулыгина не расклеилась, а снова завладели территориальным преимуществом, благодаря чему сумела забить усилиями легионерской тройки, причём, гол получился на редкость красивым. А вот в концовке сыграть первым номером у наших ребят не получилось, хозяева были активнее и ещё дважды заставили капитулировать Метсолу.









В заключительном игровом отрезке поначалу у гостей мало что получалось, потому как соперник активно шёл вперёд. Уфимцы успешно справились с давлением на свои ворота, а примерно с 4-й минуты периода перехватили инициативу и будь чуть поудачливее Ларсен, то «юлаевцы» вполне могли сократить отставание в счёте. Но после броска датчанина с пятачка Бобков подтащил, а чуть позднее «Салават» снова вынужден был обороняться, когда наша команда осталась в меньшинстве.



Подопечные Николая Цулыгина выстояли, но при этом затратили немало сил, поэтому не сразу сумели завладеть преимуществом. Когда это удалось, наши ребята неплохо проявляли себя в позиционном нападении, только вот преуспеть в завершении так и не получилось.





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