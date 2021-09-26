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Власти Уфы хотят провести у себя Олимпиаду-2036

Власти Уфы хотят провести у себя Олимпиаду-2036

14:07, 26 сен 2021 Уфа может стать местом проведения летних Олимпийских игр в 2036 году. Готовность для участия в конкурсе высказали шесть российских городов: Ростов-на-Дону, Владивосток, Пермь, Новосибирск, Сочи и Уфа.

Уточняется, что лишь два города занялись подготовкой заявки в Национальный олимпийский комитет – это Ростов-на-Дону и Владивосток. 

Ранее о возможности проведения летней Олимпиады в России заявлял президент страны Владимир Путин. Тогда он отметил, что местом для проведения игр может стать Владивосток.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа
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