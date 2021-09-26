Власти Уфы хотят провести у себя Олимпиаду-2036

14:07, 26 сен 2021Уфа может стать местом проведения летних Олимпийских игр в 2036 году. Готовность для участия в конкурсе высказали шесть российских городов: Ростов-на-Дону, Владивосток, Пермь, Новосибирск, Сочи и Уфа.
Уточняется, что лишь два города занялись подготовкой заявки в Национальный олимпийский комитет – это Ростов-на-Дону и Владивосток.
Ранее о возможности проведения летней Олимпиады в России заявлял президент страны Владимир Путин. Тогда он отметил, что местом для проведения игр может стать Владивосток.