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Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле умер после борьбы с раком

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле умер после борьбы с раком

09:28, 30 дек 2022

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле скончался 83-м году жизни. Об этом сообщает агентство «Associated Press». Он умер от полиорганной недостаточности в результате рака, рассказали в медицинском центре, где находился спортсмен.



«Пеле, бразильский король футбола, выигравший рекордные три чемпионата мира и ставший одним из самых влиятельных спортивных деятелей прошлого века, скончался в четверг. Ему было 82 года», — сообщается в «Известиях».

В издании отметили, что последние годы жизни футболист провел в инвалидной коляске. После смерти Пеле бразильская конфедерация футбола поставила знак бесконечности, сообщается в Twitter аккаунте ассоциации.


Пеле лечился от рака толстой кишки с 2021 года. Ранее сообщались, что в последнее время он находился в больнице в тяжелом состоянии. Родной бразильский футбольный клуб Пеле «Сантос» начал готовиться к похоронам чемпиона. Спортсмены установили рядом со стадионом золотой гроб.

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Источник: ura.news
Теги: спорт смерть
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