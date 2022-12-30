Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле умер после борьбы с раком

09:28, 30 дек 2022

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле скончался 83-м году жизни. Об этом сообщает агентство «Associated Press». Он умер от полиорганной недостаточности в результате рака, рассказали в медицинском центре, где находился спортсмен.







«Пеле, бразильский король футбола, выигравший рекордные три чемпионата мира и ставший одним из самых влиятельных спортивных деятелей прошлого века, скончался в четверг. Ему было 82 года», — сообщается в «Известиях».



В издании отметили, что последние годы жизни футболист провел в инвалидной коляске. После смерти Пеле бразильская конфедерация футбола поставила знак бесконечности, сообщается в Twitter аккаунте ассоциации.





Пеле лечился от рака толстой кишки с 2021 года. Ранее сообщались, что в последнее время он находился в больнице в тяжелом состоянии. Родной бразильский футбольный клуб Пеле «Сантос» начал готовиться к похоронам чемпиона. Спортсмены установили рядом со стадионом золотой гроб.

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