В Караидельском районе Башкирии погиб чемпион мира по сверхлегкой авиации Максим Семенов
24 май 2021 | 09:11
Умер чемпион мира по сверхлегкой авиации Максим Семенов из Уфы. Спортсмен скончался в результате ДТП во время катания на болотоходе.
Авария случилась 21 мая. Как рассказали в ГИБДД Башкирии, Семенов ехал по трассе в Караидельском районе на снегоболотоходе «Баги Commandor» и по неизвестным причинам опрокинулся в кювет. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.
— В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Начато разбирательство, — сообщили автоинспекторы.
Семенов занимался полетами на дельтаплане и вместе с супругой Альфией завоевывал международные награды. Последний раз он становился чемпионом мира в 2018 году.
— Максик — ты моя душа, моя половинка, мои крылья, мое всё. Мы были с тобой экипажем не только в спорте, но и в жизни! Я тебя люблю! — написала у себя на странице во «ВКонтакте» его жена Альфия.
Максиму Семенову было 42 года. У него остались двое несовершеннолетних детей.