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Авария в Башкирии: водитель снегоболотохода погиб после опрокидывания в кювет

Авария в Башкирии: водитель снегоболотохода погиб после опрокидывания в кювет

22 май 2021 | 10:28

21 мая 2021 года около полуночи в Караидельском районе на 6 км автомобильной дороги Караидель-Новоянсаитово 42-летний уфимец, управляя снегоболотоходом "Баги Comanndor", съехал в кювет и опрокинулся. Водитель транспортного средства скончался на месте аварии. Начато разбирательство. 

Ранее сообщалось о том, что авария со смертельным исходом случилась 21 мая в Белокатайском районе Башкирии.

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Фото: Блог Динара Гильмутдинова

Теги: Караидельский район
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