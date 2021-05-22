Авария в Башкирии: водитель снегоболотохода погиб после опрокидывания в кювет
22 май 2021 | 10:28
21 мая 2021 года около полуночи в Караидельском районе на 6 км автомобильной дороги Караидель-Новоянсаитово 42-летний уфимец, управляя снегоболотоходом "Баги Comanndor", съехал в кювет и опрокинулся. Водитель транспортного средства скончался на месте аварии. Начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что авария со смертельным исходом случилась 21 мая в Белокатайском районе Башкирии.
Фото: Блог Динара Гильмутдинова
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