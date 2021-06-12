Жителя Башкирии, жестоко убившего жену на глазах детей, отправят на принудительное лечение

12:08, 12 июн 2021

Уроженца Белокатайского района республики обвиняют в убийстве с особой жестокостью



29 июля 2020 года он убил свою 30-летнюю супругу на глазах у двоих детей. Кровавая драма разыгралась на дороге в районе деревни Алексеевка Саткинского района Челябинской области.







В тот роковой день семья ехала в стоматологическую клинику – у старшей девочки разболелся зуб. В дороге между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина сначала остановил машину, а потом напал на жену с канцелярским ножом.



Эксперты выявили у подозреваемого хроническое психическое расстройство. Сообщается, в момент преступления он не осознавал, что делает. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит Челябинский областной суд.





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Фото: ufa.kp.ru