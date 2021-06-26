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В Башкирии стали чаще жаловаться на коллекторов

В Башкирии стали чаще жаловаться на коллекторов

10:22, 26 июн 2021

В Башкирии увеличилось число жалоб на коллекторские и микрофинансовые организации, сообщает пресс-служба УФССП по республике.

Если за весь 2020 год судебными приставами было рассмотрено 560 жалоб на них и возбуждено 80 административных дел, то только за пять месяцев текущего года в управление поступило 411 жалоб и возбуждено 48.

Отмечается, согласно недавно внесённым в закон изменениям теперь за нарушение прав граждан в сфере деятельности по возврату просроченных долгов к административной ответственности будут привлекаться как микрофинансовые организации, так и кредитные учреждения, кредитные кооперативы и ломбарды.

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Источник: ufa.aif.ru

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