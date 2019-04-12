Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Депутаты предлагают запретить микрофинансовые организации

Депутаты предлагают запретить микрофинансовые организации

Добавлено: 12.04.19
Просмотров: 78
Рубрика: Экономика
Комментарии (0)
Загрузка...
Депутаты предлагают запретить микрофинансовые организации

Микрофинансовые организации нужно оставить в прошлом. Такое решение диктует социально-экономическое положение в стране, считают депутаты, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Башкирии на коллекторов можно пожаловаться онлайн | видео

Читайте также:

В Башкирии на коллекторов можно пожаловаться онлайн | видео
Деятельность микрофинансовых организаций (МФО) приводит к быстрому росту долгов населения и снижению уровня жизни, считают авторы законопроекта, поступившего сегодня на рассмотрение в Госдуму. Депутаты предлагают отменить закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (№ 151-ФЗ), тем самым запретив микрокредитование в стране.

Они отмечают, что социально-экономическое положение в стране все чаще вынуждает наименее социально защищенные слои населения обращаться к услугам МФО. Из-за этого количество выданных микрозаймов ежегодно растёт, а вместе с ним увеличивается и число безнадежных просрочек. В первой половине 2018 года МФО выдали населению 11,1 млн займов на 110 млрд руб. По сравнению с 2017-м эти показатели выросли на 19% и 17% соответственно.А почти 40% из действующих сейчас семи млн микрозаймов сильно просрочены, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Безнадежный срыв сроков фиксируется по самым мелким займам «до зарплаты» у клиентов, впервые обратившихся в МФО.

При этом основные заемщики МФО – граждане с испорченной кредитной историей. 20% заемщиков обращаются в микрофинансовые организации из-за низкого дохода и непостоянного места работы. Такие тенденции, считают авторы документа, свидетельствуют о том, что страна не готова к развитию сферы МФО. Несмотря на то, что микрофинансовые организации – общемировая практика, в России их деятельность приводит к ухудшению положения граждан.

Инициаторами проекта стали депутаты от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым.

Ранее в Госдуму поступил законопроект о запрете микрозаймов под залог жилья. Таким образом граждан хотят защитить от мошенничества с недвижимостью. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что депутаты и сенаторы предлагают обезопасить неквалифицированных инвесторов-физлиц: МФО смогут получить от них заём не более 3 млн руб. Законопроект № 686367-7 «О признании утратившим силу Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Депутаты Курултая Башкирии пожаловались Дмитрию Медведеву на аутсорсинг
Политика
Депутаты Курултая Башкирии пожаловались Дмитрию Медведеву на аутсорсинг
В Башкирии на коллекторов можно пожаловаться онлайн | видео
Человек и закон
В Башкирии на коллекторов можно пожаловаться онлайн | видео
Госкомитет Башкирии опубликовал тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля 2019 года
ЖКХ
Госкомитет Башкирии опубликовал тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля 2019 года
Депутаты Госсобрания приняли бюджет Башкортостана на 2019 год
Экономика
Депутаты Госсобрания приняли бюджет Башкортостана на 2019 год
Депутаты внесли в Госдуму предложение штрафовать за курение у подъездов
Человек и закон
Депутаты внесли в Госдуму предложение штрафовать за курение у подъездов
Выдачу кредитов физлицам значительно ограничат
Экономика
Выдачу кредитов физлицам значительно ограничат
Депутаты пообещали не допустить снижения уровня жизни пенсионеров
Общество
Депутаты пообещали не допустить снижения уровня жизни пенсионеров
Депутаты Башкирии предлагают изменить правила продажи алкоголя
Общество
Депутаты Башкирии предлагают изменить правила продажи алкоголя
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: