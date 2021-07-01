Что изменится для россиян с 1 июля 2021 года

09:23, 01 июл 2021

С 1 июля в России вводятся ежемесячные пособия для беременных женщин, тарифы на коммунальные услуги вырастут, а переболевшие коронавирусом смогут пройти углубленную диспансеризацию. Собрали самые важные изменения, которые произойдут в законодательстве.







Беременным, вставшим на учет в женскую консультацию в ранние сроки беременности, начнут выплачивать ежемесячные пособия. Деньги будут выплачиваться или с месяца постановки на учет, если женщина обратилась с заявлением в течение 30 дней после этого, или с месяца обращения.



Также с 1 июля ежемесячное пособие будут получать родители-одиночки и дети-сироты. Ребенку при этом должно быть от 8 до 17 лет.



Теперь все пенсии и пособия начнут приходить только на карту платежной системы «Мир». Эта норма, однако, не распространиться на тех, кто получает выплаты на сберегательную книжку, номинальный счет или через почту.



Федеральная антимонопольная служба предупредила россиян о росте тарифов на коммунальные услуги. В среднем по стране они повысятся на 3,3%.



Россиянам станет сложнее получить кредит. С июля ожидается рост ставки по льготной ипотеке, ужесточение требований, а также завершение действия некоторых мер господдержки, которые были приняты во время пандемии.



В налоговой службе появился перечень для отказа в приеме деклараций от налогоплательщиков. Это, например, подписание документа неуполномоченным лицом.

С 1 июля производители электронных гаджетов будут обязаны предустанавливать отечественный поисковик в браузер. Вместе с этим начинают действовать штрафы за продажу гаджетов без предустановленного на них российского программного обеспечения (ПО).



В программе «Дальневосточного гектара» земельный участок можно будет получить в Мурманской области, НАО и ЯНАО, а также 23 муниципалитетах Красноярского края, Архангельской области, Республике Коми и Карелии. Сейчас получить участок могут только жители этих регионов, однако с 1 февраля 2022 года это будет доступно всем гражданам.



С 1 июля Краснодарский край вводит обязательную проверку ПЦР-тестов на коронавирус при въезде в регион. Также посетить край можно со справкой о вакцинации.



Россияне, переболевшие COVID-19, смогут пройти углубленную диспансеризацию по полису обязательного медицинского страхования. В первую очередь на нее будут приглашать переболевших в тяжелой форме. Программа будет доступна до конца 2023 года. С ее помощью врачи смогут определить риски и возможные признаки развития хронических заболеваний.



1 июля произойдет перезапуск льготной ипотеки на новостройки. Программа под 6% распространится на семьи, которые родили ребенка до 2018 года. Предельная сумма по ней сохранится на уровне 6 миллионов рублей. Программой можно воспользоваться для снижения ставки по ранее полученному кредиту. Также на год продлят льготную ипотеку на квартиры в новостройках, но ставка по ней вырастет до 7%. Предельная сумма такого кредита снизится до трех миллионов рублей.









В Турцию теперь можно приехать привитым любой российской вакциной гражданам. ПЦР-тест при этом сдавать нет необходимости.





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