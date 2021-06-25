Новые пособия и рост цен на ЖКХ: какие еще изменения ждут россиян с 1 июля

10:00, 25 июн 2021

Коммунальные платежи в России поднимутся в цене, ввозимые подержанные автомобили будут проходить проверку в лабораториях, пособие для беременных отменяется, а соцвыплаты начнут переводить только на карты «Мир». Нововведения в стране вступят в силу с 1 июля 2021 года.







С 1 июля все ввозимые в РФ подержанные иномарки и машины с изменениями в конструкции должны проходить проверку в испытательных лабораториях. Эти пункты осмотра будут созданы Росстандартом поблизости от портов, откуда чаще всего прибывают такие машины.



Все банки с начала июля обязаны будут зачислять пенсии и социальные выплаты только на карты национальной платежной системы «Мир». Перевести пенсии на карты иностранных платежных систем Visa и MasterCard они не смогут.



Цены на газ, добываемый «Газпромом» и его аффилированными компаниями, подорожает в России для потребителей на 3%. Стоимость воды и электроэнергии в платежках в среднем увеличится на 2,4-6,5%.



С 1 июля будет отменено единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности. В среднем оно составит 6,3 тысячи рублей.

Одинокие родители, которые воспитывают детей от 8 до 17 лет и среднедушевой доход которых составляет не больше прожиточного минимума на душу населения в регионе, получат новые пособия. В среднем они будут получать 5650 рублей.



С 1 июля появится возможность оформить квалифицированную электронную подпись для юридических лиц, ИП, нотариусов. Изначально делать такие подписи собирались с 2022 года, но начать решили заранее.





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