Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Новые пособия и рост цен на ЖКХ: какие еще изменения ждут россиян с 1 июля

Новые пособия и рост цен на ЖКХ: какие еще изменения ждут россиян с 1 июля

10:00, 25 июн 2021

Коммунальные платежи в России поднимутся в цене, ввозимые подержанные автомобили будут проходить проверку в лабораториях, пособие для беременных отменяется, а соцвыплаты начнут переводить только на карты «Мир». Нововведения в стране вступят в силу с 1 июля 2021 года.

С 1 июля все ввозимые в РФ подержанные иномарки и машины с изменениями в конструкции должны проходить проверку в испытательных лабораториях. Эти пункты осмотра будут созданы Росстандартом поблизости от портов, откуда чаще всего прибывают такие машины.

Все банки с начала июля обязаны будут зачислять пенсии и социальные выплаты только на карты национальной платежной системы «Мир». Перевести пенсии на карты иностранных платежных систем Visa и MasterCard они не смогут.

Цены на газ, добываемый «Газпромом» и его аффилированными компаниями, подорожает в России для потребителей на 3%. Стоимость воды и электроэнергии в платежках в среднем увеличится на 2,4-6,5%.

С 1 июля будет отменено единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности. В среднем оно составит 6,3 тысячи рублей.

Одинокие родители, которые воспитывают детей от 8 до 17 лет и среднедушевой доход которых составляет не больше прожиточного минимума на душу населения в регионе, получат новые пособия. В среднем они будут получать 5650 рублей.

С 1 июля появится возможность оформить квалифицированную электронную подпись для юридических лиц, ИП, нотариусов. Изначально делать такие подписи собирались с 2022 года, но начать решили заранее.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ura.news

Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: