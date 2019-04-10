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В Башкирии специалистам АПК со средним образованием повысят сумму субсидии до 500 тыс. рублей

Добавлено: 10.04.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии специалистам АПК со средним образованием повысят сумму субсидии до 500 тыс. рублей

В Башкирии специалисты агропромышленного комплекса со средним образованием смогут получить господдержку в размере 500 тыс. рублей вместо прежней субсидии в 300 тысяч. Соответствующий указ подписан врио главы республики Радием Хабировым, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В Минсельхозе Башкирии напомнили, что в конкурсе на получение государственной поддержки участвуют сельхозпредприятия, которые представляют своего молодого специалиста. Он должен иметь стаж работы на этом предприятии не менее полугода и окончить ссуз не ранее 2016 года. Очередной прием документов для участия в конкурсе начнется в июне текущего года. Согласно положению, субсидия предоставляется 70 специалистам со средним образованием и 70 — с высшим.

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