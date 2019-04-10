В Башкирии специалистам АПК со средним образованием повысят сумму субсидии до 500 тыс. рублей
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В Башкирии специалисты агропромышленного комплекса со средним образованием смогут получить господдержку в размере 500 тыс. рублей вместо прежней субсидии в 300 тысяч. Соответствующий указ подписан врио главы республики Радием Хабировым, сообщает сайт Newsbash.ru.
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