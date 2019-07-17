Гульфия Ахтямова - лучшая медсестра России из Кумертау

Подведены итоги и определены победители Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». В 2019 году в конкурсе участвовала 331 конкурсная работа по 8 номинациям из 56 субъектов Российской Федерации, сообщает сайт Newsbash.ru.





I место в номинации «Лучшая медицинская сестра» заняла медицинская сестра палатная онкологического отделения межмуниципального медицинского онкологического центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан «Городская больница города Кумертау» - Ахтямова Гульфия Григорьевна.

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Она работает больнице города Кумертау с 1994 года. Ответственна, обладает высокой квалификацией, как один из опытных сотрудников городской больницы включена в состав группы, реализующих пилотный проект «Универсальная медсестра».