В Кумертау уличная ссора привела к стрельбе из охотничьего ружья
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В Кумертау произошел конфликт, который в результате закончился стрельбой. Инцидент произошел утром 13 июля, сообщает сайт Newsbash.ru.
Возле одного из магазинов произошла ссора между 28-летним мужчиной и двумя родственниками – женщиной и мужчиной. В ходе ссоры молодой человек напал с кулаками на женщину, после чего достал нож и поранил мужчину в районе шеи, голени и бедра.
У нападавшего оперативники нашли дома 19 ножей, три охотничьих ружья, сотни патронов и семь банок пороха. Обстоятельства происшествия выясняются.
Фото: Интернет.
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