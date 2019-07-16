В Кумертау уличная ссора привела к стрельбе из охотничьего ружья

В Кумертау произошел конфликт, который в результате закончился стрельбой. Инцидент произошел утром 13 июля, сообщает сайт Newsbash.ru.





Возле одного из магазинов произошла ссора между 28-летним мужчиной и двумя родственниками – женщиной и мужчиной. В ходе ссоры молодой человек напал с кулаками на женщину, после чего достал нож и поранил мужчину в районе шеи, голени и бедра.

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Пострадавший решил отомстить налетчику и пришел к его дому с приятелями. Нападавший схватился за охотничье ружье и четыре раза выстрелил в сторону мужчины, задев плечо его 18-летнего приятеля. В результате стрелка госпитализировали с резаной раной груди.У нападавшего оперативники нашли дома 19 ножей, три охотничьих ружья, сотни патронов и семь банок пороха. Обстоятельства происшествия выясняются.Фото: Интернет.