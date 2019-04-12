Жители Башкирии могут получить образовательный сертификат на сумму 10 тыс. рублей
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В Башкирии некоторым категориям граждан выдается образовательный сертификат в целях содействия в трудоустройстве, сообщает сайт Newsbash.ru.
Максимальная сумма финансовой помощи не превышает 10 000 рублей. Обучение граждан проходит по очной, очно-заочной формам, может быть курсовым (групповым) или индивидуальным, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Гражданин при получении образовательного сертификата самостоятельно выбирает программу обучения. Гражданин, получивший образовательный сертификат, принимает на себя обязательство по трудоустройству и (или) регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо КФХ в течение периода прохождения обучения или не позднее одного месяца после завершения обучения.
Для получения финансовой помощи гражданин должен обратиться в Центр занятости. На основании представленных гражданином документов в течение десяти рабочих дней ему оказывают финансовую помощь.
Для получения финансовой помощи гражданин после завершения обучения представляет в центр занятости следующие документы: а) копию приказа или выписку из него о завершении обучения, акт выполненных работ, подписанный сторонами договора об обучении; б) копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты гражданином (потенциальным работодателем) части стоимости обучения или полной стоимости обучения; в) копии приказа о трудоустройстве гражданина и (или) свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
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