Жители Башкирии могут получить образовательный сертификат на сумму 10 тыс. рублей

В Башкирии некоторым категориям граждан выдается образовательный сертификат в целях содействия в трудоустройстве, сообщает сайт Newsbash.ru.



Образовательный сертификат — именной документ, предоставляемый гражданину и подтверждающий его право на получение финансовой помощи на прохождение профессионального обучения или получение дополнительного образования. Право на получение образовательного сертификата имеют зарегистрированные на территории Республики Башкортостан граждане, испытывающие трудности в поиске работы. Среди них: инвалиды, лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, лица предпенсионного возраста (за пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно), граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф, беженцы и вынужденные переселенцы, граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей, одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, родители, воспитывающие детей-инвалидов.Максимальная сумма финансовой помощи не превышает 10 000 рублей. Обучение граждан проходит по очной, очно-заочной формам, может быть курсовым (групповым) или индивидуальным, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.Гражданин при получении образовательного сертификата самостоятельно выбирает программу обучения. Гражданин, получивший образовательный сертификат, принимает на себя обязательство по трудоустройству и (или) регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо КФХ в течение периода прохождения обучения или не позднее одного месяца после завершения обучения.Для получения финансовой помощи гражданин должен обратиться в Центр занятости. На основании представленных гражданином документов в течение десяти рабочих дней ему оказывают финансовую помощь.Для получения финансовой помощи гражданин после завершения обучения представляет в центр занятости следующие документы: а) копию приказа или выписку из него о завершении обучения, акт выполненных работ, подписанный сторонами договора об обучении; б) копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты гражданином (потенциальным работодателем) части стоимости обучения или полной стоимости обучения; в) копии приказа о трудоустройстве гражданина и (или) свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.