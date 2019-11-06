Сертификаты на газификацию жилища: стало известно когда начнется прием документов в Башкирии

С 11 ноября филиалы Республиканского центра социальной поддержки населения и отделения МФЦ начнут принимать документы от тех, кто имеет право на получение сертификата на газификацию жилья.





Как сообщало агентство «Башинформ», указ «Об оказании отдельным категориям граждан государственной поддержки по газификации жилых помещений» был подписан руководителем Башкирии в начале августа. Льготных категорий граждан, имеющих право на господдержку при подключении своего дома к сетевому природному газу, всего пять: это участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, инвалиды, а также семьи, имеющие детей-инвалидов и многодетные семьи.

«Мы считаем такую форму поддержки очень своевременной, потому что подключение к газу — это достаточно дорогая процедура, особенно для ветеранов, инвалидов, многодетных семей, – подчеркнул первый заместитель премьер-министра республиканского правительства Андрей Назаров на совещании по вопросам реализации порядка выдачи и оплаты сертификатов на газификацию индивидуальных жилых домов отдельным категориям граждан. — С 11 ноября филиалы Республиканского центра социальной поддержки населения и отделения МФЦ начнут прием документов от граждан, имеющих право на получение этого сертификата».

«Важно знать, что компенсацию за газификацию жилого помещения получат граждане Российской Федерации, (относящиеся к вышеперечисленным льготным категориям), постоянно проживающие на территории Башкирии. Они должны быть собственниками либо иметь доли в праве собственности на индивидуальные жилые дома», — пояснила пресс-секретарь Минтруда региона Роза Кузьменко. Номинал сертификата составляет 60 тысяч рублей.





Для заявителей-участников и инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий номинал сертификата равен 100 тысячам рублей. Сертификат на такую же сумму – 100 тысяч рублей – получат и остальные заявители, имеющие право на государственную поддержку по газификации жилых помещений, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума.



Программа выдачи сертификатов на газификацию индивидуальных жилых домов будет действовать в республике четыре года.



На эти цели из республиканского бюджета запланировано выделить 664 млн рублей, из них 64 млн — в 2019 году и далее по 200 млн рублей каждый год.

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