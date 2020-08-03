В Башкирии на газификацию жилых домов выдали более 2 тысяч сертификатов

| 03 авг 2020 | 17:53

В Башкортостане выдали более 2,2 тысячи сертификатов на газификацию жилых помещений. Об этом сообщила вице-премьер – министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова на оперативном совещании в Правительстве региона.



Речь идёт о жителях республики, которые являются собственниками либо имеют долю в праве собственности на квартиру в доме блокированной застройки, в том числе таунхаусах, а также о тех, кто не менее трёх лет проживает с инвалидами.







Сертификат на подключение к газу могут получить участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий – в размере 100 тысяч рублей. Поддержкой в размере 100 тысяч рублей также могут воспользоваться малоимущие инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, и многодетные семьи (эти же категории, не являющиеся малоимущими, – в размере 60 тысяч рублей).

– По состоянию на начало августа жители Башкортостана через МФЦ и местные филиалы Республиканского центра социальной поддержки населения подали 3 729 заявлений на выдачу сертификата, из которых 2 949 человек мы уже поставили на учёт для оказания поддержки, – сказала Ленара Иванова. – Средняя стоимость работ по газификации индивидуального жилого дома составляет 125 тысяч рублей. Сертификат покрывает значительную часть этих затрат.









Сертификат можно использовать только для расчётов с организацией, которая подключает газовое оборудование в доме к газопроводу.По словам гендиректора «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберта Лукманова, в компанию обратились более 80 процентов жителей, которые получили сертификаты, а 20 процентам из них газ уже подключили. Низкая динамика обуславливается тем, что перед газификацией жители должны соблюсти определённые требования по обеспечению безопасности своих домов.Глава Башкортостана поручил активнее работать в этом направлении.

– Год назад мы провели экспертную оценку, которая показала, что газификацию 52 тысяч домохозяйств сдерживают финансовые возможности жителей, многие из которых относятся к малоимущим и социально незащищённым категориям. Поэтому мы запустили проект по выдаче сертификатов. Это удобно для граждан и выгодно для газовиков, увеличивающих объёмы поставки, – отметил Радий Хабиров. – Работу нужно активизировать. Людям, которым сложно найти необходимые средства, обязательно нужно помогать.

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Фото: newsbash.ru