В Башкирии на газификацию жилых домов выдали более 2 тысяч сертификатов
| 03 авг 2020 | 17:53
В Башкортостане выдали более 2,2 тысячи сертификатов на газификацию жилых помещений. Об этом сообщила вице-премьер – министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова на оперативном совещании в Правительстве региона.
Речь идёт о жителях республики, которые являются собственниками либо имеют долю в праве собственности на квартиру в доме блокированной застройки, в том числе таунхаусах, а также о тех, кто не менее трёх лет проживает с инвалидами.
Сертификат на подключение к газу могут получить участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий – в размере 100 тысяч рублей. Поддержкой в размере 100 тысяч рублей также могут воспользоваться малоимущие инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, и многодетные семьи (эти же категории, не являющиеся малоимущими, – в размере 60 тысяч рублей).
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Глава Башкортостана поручил активнее работать в этом направлении.
– Год назад мы провели экспертную оценку, которая показала, что газификацию 52 тысяч домохозяйств сдерживают финансовые возможности жителей, многие из которых относятся к малоимущим и социально незащищённым категориям. Поэтому мы запустили проект по выдаче сертификатов. Это удобно для граждан и выгодно для газовиков, увеличивающих объёмы поставки, – отметил Радий Хабиров. – Работу нужно активизировать. Людям, которым сложно найти необходимые средства, обязательно нужно помогать.
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