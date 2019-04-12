ВГТРК получит 30 млн рублей на поддержание «объективного имиджа» властей Башкирии
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ВГТРК получит традиционный полугодовой контракт агентства по печати и СМИ Башкирии на поддержание «объективного имиджа» республиканских органов власти и освещение их деятельности. Стоимость контракта со сроком действия до 31 июля составит 30 млн руб. ВГТРК стала единственным участником конкурса, проведенного агентством 11 апреля, сообщает сайт Newsbash.ru.
Предыдущий аналогичный контракт ВГТРК получала в августе прошлого года со сроком действия до конца декабря. Его стоимость составила 34,65 млн руб
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