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ВГТРК получит 30 млн рублей на поддержание «объективного имиджа» властей Башкирии

Добавлено: 12.04.19
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Рубрика: Экономика
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ВГТРК получит 30 млн рублей на поддержание «объективного имиджа» властей Башкирии

ВГТРК получит традиционный полугодовой контракт агентства по печати и СМИ Башкирии на поддержание «объективного имиджа» республиканских органов власти и освещение их деятельности. Стоимость контракта со сроком действия до 31 июля составит 30 млн руб. ВГТРК стала единственным участником конкурса, проведенного агентством 11 апреля, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В стоимость контракта входит трансляция в эфире общероссийских телеканалов не менее 258 часов передач о работе региональных властей, из которых 171 час информационного и 87 часов тематического вещания. Передачи на башкирском языке должны занимать не менее 67 часов. По будням телеканалы группы ВГТРК, в том числе телеканал «Россия», должны рассказывать о работе властей не меньше часа и 50 мин, из которых не менее 15 мин — на башкирском языке, в выходные этому должно уделяться не меньше 85 мин. Согласно госконтракту, в телепередачах должны затрагиваться такие темы как послание главы республики, выборы главы республики, 100-летие образования республики, а также все другие «важнейшие события».

Предыдущий аналогичный контракт ВГТРК получала в августе прошлого года со сроком действия до конца декабря. Его стоимость составила 34,65 млн руб

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