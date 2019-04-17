В России многодетным семьям помогут погасить часть ипотеки
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На ближайшие шесть лет около восьмидесяти процентов расходов в рамках национального проекта "Демография" пойдут на пособия для детей, а также на льготную ипотеку и на создание мест в яслях. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета в Государственной думе о работе правительства за прошлый год, сообщает сайт Newsbash.ru.
Также Дмитрий Медведев отметил, что власти увеличили государственную поддержку неработающим родителям, которые занимаются воспитанием детей-инвалидов.
Медведев также напомнил, что с 2020 года власти намерены скорректировать критерии оценки нуждаемости для выплат пособий на первого ребенка семьям с доходом ниже прожиточного минимума. Планируется увеличить эти выплаты до двух прожиточных минимумов. Эти и другие меры поддержки российских семей президент Владимир Путин озвучил во время своего послания Федеральному Собранию 20 февраля.
По мнению главы государства, налоговые льготы, льготы по ипотеке и прямая поддержка государства помогут снизить бедность и улучшат демографическую ситуацию в стране.
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