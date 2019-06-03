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В Башкирии нуждающиеся получат льготы на подключение газа

Добавлено: 03.06.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии нуждающиеся получат льготы на подключение газа

Об этом заявил сегодня врио главы республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве Башкортостана, и поручил Минтруда РБ подготовить список таких граждан, сообщает сайт Newsbash.ru

По словам Хабирова: «Газ в деревни мы заводим, а люди не могут подключить его, так как стоимость превышает 100 тысяч рублей».   Власти республики готовы идти навстречу тем, кто в этом нуждается, договоренность с газовыми компаниями есть, осталось решить -  в каком виде будет оказываться помощь из бюджета – в форме субсидий, сертификатов или льгот.  На этой неделе вопрос должен быть решен.

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