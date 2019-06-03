В Башкирии нуждающиеся получат льготы на подключение газа

Об этом заявил сегодня врио главы республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве Башкортостана, и поручил Минтруда РБ подготовить список таких граждан, сообщает сайт Newsbash.ru.



По словам Хабирова: «Газ в деревни мы заводим, а люди не могут подключить его, так как стоимость превышает 100 тысяч рублей». Власти республики готовы идти навстречу тем, кто в этом нуждается, договоренность с газовыми компаниями есть, осталось решить - в каком виде будет оказываться помощь из бюджета – в форме субсидий, сертификатов или льгот. На этой неделе вопрос должен быть решен.