В Башкирии нуждающиеся получат льготы на подключение газа
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Об этом заявил сегодня врио главы республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве Башкортостана, и поручил Минтруда РБ подготовить список таких граждан, сообщает сайт Newsbash.ru.
По словам Хабирова: «Газ в деревни мы заводим, а люди не могут подключить его, так как стоимость превышает 100 тысяч рублей». Власти республики готовы идти навстречу тем, кто в этом нуждается, договоренность с газовыми компаниями есть, осталось решить - в каком виде будет оказываться помощь из бюджета – в форме субсидий, сертификатов или льгот. На этой неделе вопрос должен быть решен.
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