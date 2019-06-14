В Абзелиловском районе появится новый карьер по разработке медных руд
Комментарии (0)
Загрузка...
В Абзелиловском районе вблизи хутора Салават-совхоз появится большой карьер по добыче и разработке медных руд. Об этом сообщил председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов.
Тендер на право пользования недрами за 59,6 миллионов рублей получила организация «Александринская горно-рудная компания», которая входит в состав крупной корпорации «Русская медная компания», сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:В Абзелиловском районе открыли новый модульный ФАП
— Наверное, это хорошо, что инвестиции идут в Зауралье, оживляя экономику этого депрессивного региона. Однако зауральцы уже столкнулись с огромной экологической проблемой выбросов сернистого ангидрида из аналогичного карьера Учалинского ГОКа в Сибае. К тому же проектируемый карьер в Абзелиловском районе расположен вблизи зоны рекреационного отдыха, включая озеро Банное, которым ежегодно пользуются десятки тысяч туристов и жителей Башкортостана и Челябинской области. Вышеуказанное выдвигает особые требования к экологической безопасности проекта, поэтому и Союз экологов РБ обратился к заказчику с предложением провести на предпроектной стадии общественные экологические слушания по намечаемой хозяйственной деятельности, и намерен провести общественную экологическую экспертизу данного проекта, — отметил специалист.
Читайте также
Человек и закон
Уфимская компания «БЭСТ» похитила у «Башкиравтодора» более 33 млн рублей
Политика
В Башкирии утвердили новый набор для новорожденных
Экономика
Российский концерн 25 лет будет добывать медную руду в Абзелиловском районе
Спорт
Александр Курносов стал новым гендиректором хоккейного клуба «Салават Юлаев»
Общество
В Кушнаренковском районе появится пансионат для пожилых людей
Политика
Незаконная разработка камня близ села Темясово возмутила Радия Хабирова
Политика
В Башкирии депутат Госдумы Александр Сидякин возглавит администрацию Радия Хабирова
Общество
В Башкирии появится крупный парк развлечений