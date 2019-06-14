В Абзелиловском районе появится новый карьер по разработке медных руд

В Абзелиловском районе вблизи хутора Салават-совхоз появится большой карьер по добыче и разработке медных руд. Об этом сообщил председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов.





Тендер на право пользования недрами за 59,6 миллионов рублей получила организация «Александринская горно-рудная компания», которая входит в состав крупной корпорации «Русская медная компания», сообщает сайт Newsbash.ru.

Александр Веселов направил обращение в адрес врио Главы Башкирии Радия Хабирова о недопущении разработки карьера, так как в непосредственной близости от него находится курортная зона «Якты-куль». На письмо эколога пришел ответ от министерства промышленности и инновационной политики Башкирии. Как отметили эксперты ведомства, организация будет соблюдать все необходимые нормы, а также в 2022 году проведет специальную экологическую экспертизу. Однако, как считает Александр Веселов, этого недостаточно.





— Наверное, это хорошо, что инвестиции идут в Зауралье, оживляя экономику этого депрессивного региона. Однако зауральцы уже столкнулись с огромной экологической проблемой выбросов сернистого ангидрида из аналогичного карьера Учалинского ГОКа в Сибае. К тому же проектируемый карьер в Абзелиловском районе расположен вблизи зоны рекреационного отдыха, включая озеро Банное, которым ежегодно пользуются десятки тысяч туристов и жителей Башкортостана и Челябинской области. Вышеуказанное выдвигает особые требования к экологической безопасности проекта, поэтому и Союз экологов РБ обратился к заказчику с предложением провести на предпроектной стадии общественные экологические слушания по намечаемой хозяйственной деятельности, и намерен провести общественную экологическую экспертизу данного проекта, — отметил специалист.