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В Туймазинском районе ликвидировали утечку нефтесодержащей жидкости

В Туймазинском районе ликвидировали утечку нефтесодержащей жидкости

Туймазинский район | 29 июн 2020 | 16:18

На участке карьера «Максютово» в Туймазинском районе Башкирии 25 июня было обнаружено, что из-под земли вытекает нефтесодержащая жидкость на площади 40 кв. м, сообщил на оперативном совещании в правительстве председатель госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров. Работы по откачке и транспортировке ведутся силами предприятия «Башнефть-добыча».



Как сообщили "Ъ-Уфа" в пресс-службе регионального МЧС , на месте происшествия выполнено обвалование, откачана жидкость, которая вывезена на близлежащее место хранения. Взяты пробы для анализа ее состава. Результаты будут готовы 1 июля. 

«Дальнейшей утечки не происходит. Вблизи карьера не проходят нефтепроводы, нет нефтедобывающих скважин, также нет водных объектов»,— отметили в ведомстве.
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По данным минэкологии Башкирии, карьер арендует у администрации Туймазинского района ООО «Карьер Максютово». Компания, зарегистрированная в 2012 году, ведет добычу декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Учредителем является группа компаний «Волма», которой владеют волгоградские предприниматели Юрий Гончаров и Александр Малашкин.
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Источник: www.kommersant.ru

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