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В Башкирии в огне погибла 53-летняя женщина

В Башкирии в огне погибла 53-летняя женщина

Во вторник, 16 января, в деревне Максютово, расположенной в Кугарчинском районе Республики Башкортостан, произошло трагическое происшествие. Как сообщили в пресс-службе Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям, в одном из частных домов вспыхнул пожар, который впоследствии охватил всё строение.

На место немедленно выехали пожарные расчёты. Несмотря на оперативные действия спасателей, им не удалось предотвратить трагедию - во время разбора завалов они обнаружили тело 53-летней хозяйки дома.

По предварительной информации, женщина в момент возгорания находилась в доме одна.

Причины и точные обстоятельства трагедии пока неизвестны. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и инструкторы Госкомитета РБ по ЧС. В настоящее время проводится тщательное расследование случившегося.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Кугарчинский район происшествия пожар
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