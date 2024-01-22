60-летний мужчина погиб при пожаре в доме в Башкирии
Сегодня утром в деревне Новошарипово, расположенной в Давлекановском районе Республики Башкортостан, произошел смертельный пожар в частном доме.
Как сообщают в региональном управлении МЧС, огонь охватил деревянный жилой дом по улице Лесная. На место происшествия выехали пожарные расчеты ближайшей пожарной части и добровольцы. Им удалось потушить пожар и не допустить распространения огня на соседние строения.
В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины.
Сейчас уточняются все обстоятельства и причины этого трагического происшествия. По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем, возможно, в результате курения в постели. Эта версия требует дополнительной проверки.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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