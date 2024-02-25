В Башкирии два пенсионера получили ожоги рук и лица во время пожара в доме
11:33, 25 фев 2024
В ночь с 24 на 25 февраля 2024 года в населенном пункте Большесухоязово Мишкинского района Республики Башкортостан произошел пожар в небольшом деревянном доме по улице Болотной.
Как сообщили в республиканском МЧС, причиной возгорания стало, вероятно, неправильное использование электрообогревательного прибора жильцами дома.
Площадь поврежденного огнем дома составляла около 30 квадратных метров. Пожарным удалось потушить возгорание и не допустить распространения огня на соседние строения.
В результате пожара пострадали двое пожилых жителей дома - мужчина и женщина 1949 года рождения. Они получили ожоги II степени кистей рук и лица. Пострадавшие пенсионеры были госпитализированы в больницу города Бирска для оказания медицинской помощи.
Причины и обстоятельства трагического происшествия устанавливаются.
В Башкирии на ходу загорелась маршрутка: пассажиры спаслись благодаря бдительности прохожего - видео
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
60-летний мужчина погиб при пожаре в доме в Башкирии
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 45-летняя женщина погибла в огне, вернувшись в горящий дом за документами
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тело 63-летнего мужчины
Происшествия в Башкирии
Пожар в Михайловке Уфимского района унес жизни двух человек