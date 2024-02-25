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В Башкирии два пенсионера получили ожоги рук и лица во время пожара в доме

В Башкирии два пенсионера получили ожоги рук и лица во время пожара в доме

11:33, 25 фев 2024

В ночь с 24 на 25 февраля 2024 года в населенном пункте Большесухоязово Мишкинского района Республики Башкортостан произошел пожар в небольшом деревянном доме по улице Болотной.

Как сообщили в республиканском МЧС, причиной возгорания стало, вероятно, неправильное использование электрообогревательного прибора жильцами дома.

Площадь поврежденного огнем дома составляла около 30 квадратных метров. Пожарным удалось потушить возгорание и не допустить распространения огня на соседние строения.

В результате пожара пострадали двое пожилых жителей дома - мужчина и женщина 1949 года рождения. Они получили ожоги II степени кистей рук и лица. Пострадавшие пенсионеры были госпитализированы в больницу города Бирска для оказания медицинской помощи.

Причины и обстоятельства трагического происшествия устанавливаются.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Мишкинский район происшествия пожар
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