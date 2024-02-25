Пожар в Башкирии унес жизнь женщины, мужчина госпитализирован с ожогами

21:56, 25 фев 2024

Вечером 25 февраля произошел трагический пожар в жилом секторе города Сибая в Башкирии. Огонь вспыхнул в деревянном частном доме по улице Магнитогорской и быстро распространился на соседние постройки - баню и надворную пристройку.

Как только поступило сообщение о возгорании, на место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты, а также сотрудники других экстренных служб. В тушении огня были задействованы 25 человек личного состава и 10 единиц специальной техники.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, пожарным удалось полностью ликвидировать открытое горение. К сожалению, в результате пожара пострадали два человека, проживавшие в доме. Мужчина 1956 года рождения получил сильные ожоги 2 степени тяжести на 60% поверхности тела. Его экстренно госпитализировали в больницу. Кроме того, в процессе тушения пожара пожарные обнаружили тело погибшей женщины.

В настоящее время причины возникновения пожара устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ