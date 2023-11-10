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Пожар в Михайловке Уфимского района унес жизни двух человек

Пожар в Михайловке Уфимского района унес жизни двух человек

В ночь на пятницу, 10 ноября, в населенном пункте Михайловка Уфимского района Башкирии произошел пожар в МКД по улице Ленина. Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ, около полуночи на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании в одной из квартир дома.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты - 16 человек личного состава и пять единиц специальной техники. По прибытии пожарные обнаружили сильное задымление, огонь распространился на площадь около 10 квадратных метров. Благодаря слаженным и профессиональным действиям, пожарным удалось локализовать возгорание в течение 35 минут.

К сожалению, в ходе тушения пожара были обнаружены тела двух жильцов. Еще пятерым жителям дома удалось своевременно эвакуироваться до приезда спасателей. Сейчас проводится расследование для установления точной причины возникновения пожара.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфимский район происшествия пожар смерть
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