В Башкирии в огне погиб 81-летний местный житель

10:40, 09 ноя 2023

Накануне, 8 ноября, произошла трагедия в населенном пункте Шарипово Кушнаренковского района Республики Башкортостан.

Ранним утром в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме по улице Султанова.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что огонь охватил квартиру и уже распространился на площади около восьми квадратных метров. Несмотря на оперативные действия, им не удалось спасти 81-летнего хозяина жилища - его тело было найдено во время тушения. К счастью, остальным жильцам повезло больше - 4 человека были эвакуированы спасателями из зоны опасности, еще 45 человек успели самостоятельно покинуть опасную зону до приезда пожарной команды.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ