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В Башкирии в пожаре погиб мужчина-инвалид

В Башкирии в пожаре погиб мужчина-инвалид

Трагедия разыгралась ранним утром 15 января в населенном пункте Маматаево Татышлинского района Башкирии. Вспыхнувший пожар полностью уничтожил временное строение с пристроем, баню и гараж одного из жителей. Огонь быстро распространился из-за того, что все три постройки располагались под одной крышей.

Несмотря на оперативные действия пожарных и добровольцев, которые прибыли на место через 15 минут после сообщения о возгорании, спасти строения не удалось. Площадь пожара составила 47 квадратных метров.

К сожалению, в процессе тушения обнаружен погибший хозяин - 63-летний мужчина-инвалид. По предварительной версии, причиной трагедии могла стать неосторожность при курении.

В настоящее время все обстоятельства пожара разбирает дознаватель МЧС России.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Татышлинский район происшествия пожар
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