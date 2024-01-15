В Башкирии в пожаре пострадали отец с сыном

Трагический инцидент произошел вечером в воскресенье, 14 января, в населенном пункте Бычковка, расположенной в Салаватском районе Башкирии. В одном из частных домов вспыхнул пожар, который в считанные минуты охватил жилище.

Бойцы пожарно-спасательного гарнизона прибыли в Бычковку. Им удалось оперативно ликвидировать открытое пламя и не дать огню распространиться на близлежащие строения. Однако в процессе тушения в здании были обнаружены двое мужчин без сознания. Их срочно эвакуировали и госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы.

По предварительным данным, у пострадавших диагностировано острое отравление продуктами горения, множественные ушибы и переохлаждение организма. Врачи борются за их жизни.

Представители МЧС России по Республике Башкортостан ведут расследование обстоятельств инцидента, чтобы установить точную причину возгорания. Пока не ясно, что именно спровоцировало вспыхнувший в доме пожар – возможно, произошла утечка газа, возможно, короткое замыкание проводки или даже поджог.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ