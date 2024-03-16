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Пожар в уфимской многоэтажке: 12 человек спасены из огненного плена

Пожар в уфимской многоэтажке: 12 человек спасены из огненного плена

11:30, 16 мар 2024

В Уфе в многоквартирном доме на улице Транспортной вспыхнул пожар. Огонь охватил домашнее имущество на лестничной площадке восьмого этаж.

В считанные минуты на место происшествия прибыли огнеборцы МЧС России. Спасатели действовали оперативно и слаженно: 12 человек, среди которых был ребенок, были эвакуированы из задымленного помещения с помощью спасательных средств.

Благодаря слаженной работе пожарных, очаг возгорания удалось локализовать в течение 15 минут, а открытое горение ликвидировать. В результате происшествия огнем повреждены полы, стены и имущество в общем коридоре площадью 1,5х3 м.

Причины пожара сейчас устанавливаются. Дознаватель МЧС России проводит все необходимые следственные мероприятия.

В Башкирии загорелся поезд на станции Улу-Теляк В Башкирии загорелся поезд на станции Улу-Теляк
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа происшествия пожар
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