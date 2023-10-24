В Башкирии в вагончике обнаружили фрагменты тела мужчины
19:15, 24 окт 2023
На прошлой неделе в садоводческом товариществе «Рябина» под Уфой произошел трагический инцидент.
22 октября вечером загорелся металлический жилой вагончик, расположенный в населенном пункте Осоргино Уфимского района. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты МЧС и городские спасатели. Им удалось потушить открытое пламя за 40 минут, однако вагончик полностью выгорел.
К несчастью, в процессе ликвидации огня внутри вагончика были обнаружены останки мужчины в возрасте 62 лет. Его личность устанавливается. Кроме того, огонь нанес серьезные повреждения кровле расположенного по соседству гаража.
Причина возгорания устанавливается. Расследование данного происшествия ведут дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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