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В Башкирии пожарные нашли в сгоревшей машине тело 27-летнего мужчины

В Башкирии пожарные нашли в сгоревшей машине тело 27-летнего мужчины

В ночь на 1 февраля 2024 года в башкирском городе Благовещенске случился пожар в гаражном помещении, расположенном рядом с одноэтажным жилым домом по улице Западная. Об этом рассказали в информационной службе регионального МЧС.

Внутри гаража находилась легковая автомашина. К сожалению, в процессе ликвидации огня, огнеборцы обнаружили в Ладе Приоре тело 27-летнего мужчины.

Пожарным удалось потушить открытое горение спустя 23 минуты после прибытия к месту происшествия. Распространения огня на жилой дом удалось избежать.

В настоящее время сотрудники дознания МЧС РФ и группа следователей устанавливают причины и подробные обстоятельства инцидента.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Благовещенск происшествия пожар
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