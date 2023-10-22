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В Башкирии вспыхнувший ночью пожар унёс жизни двух мужчин

В Башкирии вспыхнувший ночью пожар унёс жизни двух мужчин

11:07, 22 окт 2023

В ночь на 22 октября произошла трагедия в селе Верхний Авзян Белорецкого района Башкирии. В результате пожара, вспыхнувшего в частном доме на улице Рудной, погибли двое мужчин в возрасте 40 и 61 года.

Как сообщили в МЧС республики, возгорание произошло около полуночи. Огонь быстро охватил небольшой деревянный дом, в котором в тот момент находились два человека. Соседи первыми заметили пламя и вызвали пожарных. Несмотря на оперативные действия огнеборцев, спасти людей не удалось - их тела были обнаружены при тушении горящего строения.

Как отмечают в ведомстве, ликвидировать возгорание удалось только спустя 40 минут после поступления тревожного вызова. К этому времени дом очень сильно пострадал.

Причины и обстоятельства трагедии выясняются. Ведется следствие. Сотрудники МЧС проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев.

Пожилой житель Башкирии заживо сгорел в собственном доме

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Пожилой житель Башкирии заживо сгорел в собственном доме
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия пожар
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