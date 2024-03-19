Трагедия в Башкирии: огонь унес жизни 27 животных

14:05, 19 мар 2024

Утро 19 марта омрачилось трагедией в селе Новотроицкое Чишминского района Башкирии. Около 6 часов утра на улице Школьной вспыхнул деревянный сарай, в котором содержались животные.

Пламя быстро охватило постройку площадью 66 квадратных метро. Прибывшие на место происшествия пожарные МЧС России приступили к тушению пожара.

Несмотря на все усилия, спасти всех животных не удалось. В огне погибли две коровы, пять телят и 200 кур. Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить дознавателю МЧС России.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Устанавливаются причины возгорания.

Автор: Алия Карачурина

Фото: МЧС по РБ