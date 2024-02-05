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В Башкирии в огне пожара погибли корова и четыре теленка

В Башкирии в огне пожара погибли корова и четыре теленка

В понедельник утром, 5 февраля, примерно в 8 часов в населенном Давлетово Абзелиловского района Башкирии загорелся деревянный сарай площадью 84 квадратных метра.

Как сообщили в пресс-службе МЧС региона, пожарные оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению. Им удалось ликвидировать открытое пламя спустя полчаса.

К сожалению, в огне погибли 1 корова и 4 теленка, которые находились в сарае в момент возгорания.

Сейчас дознаватель МЧС России проводит расследование, чтобы установить точную причину пожара.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Абзелиловский район происшествия пожар
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